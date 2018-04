Eleitores pobres ligam Lula a petista e ela sobe A intenção de voto em Dilma Rousseff (PT) acompanhou o crescimento do porcentual de eleitores que sabem que ela é a candidata apoiada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em pouco mais de uma semana, passou de 75% para 79% do eleitorado o contingente que identifica a petista com Lula.