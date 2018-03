Eletrobras trabalha no restabelecimento de energia nas cidades de AL

SÃO PAULO - A Eletrobras Distribuição Alagoas continua nesta quarta-feira, 23, com os trabalhos para restabelecer a energia elétrica dos 21 municípios do Estado atingidos pelas enchentes nos últimos dias.

Cerca de 250 técnicos da distribuidora percorrem as cidades para identificar os pontos danificados e recuperar a rede elétrica. A estimativa da Eletrobras é que pelo menos 300 postes tenham sido destruídos durante as enchentes.

O local mais atingido, segundo a Eletrobrás, foi a subestação de União dos Palmares, que deverá ser recuperada. De acordo com o assistente da Diretoria de Operação da Eletrobras, engenheiro José Bastos, além de Palmares, onde 40% da rede já foi recuperada, os municípios que sofreram os maiores prejuízos foram Quebrangulo, Branquinha, Santana do Mundaú e Murici.

A situação considerada mais grave ainda é nos municípios que beiram o Vale do Mundaú, como as cidades de Branquinha, Santana do Mundaú, São José da Laje e Ibateguara, pois permanecem sem energia elétrica.

Hospitais

A Eletrobras também vai levar a partir desta quarta geradores com capacidade entre 100 a 150 KVA para garantir o funcionamento de hospitais e abrigos com maior concentração de pessoas, nas cidades de Santana do Mundaú, São José da Laje, Ibateguara e outros municípios que precisem destes equipamentos para garantir o funcionamento de hospitais e abrigos.

Doações

A empresa também está arrecadando doações para as vítimas das enchentes em Alagoas. Roupas, colchonetes, alimentos não-perecíveis e cobertores podem ser entregues no prédio sede da Eletrobras, situado na Avenida Fernandes Lima, 3.349, na agência de atendimento do Centro de Maceió, na Rosa da Fonseca e nas regionais de Arapiraca e Matriz do Camaragibe.