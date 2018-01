Elevador com 11 pessoas despenca Funcionários da Polícia Científica de São Carlos, na região de Ribeirão Preto (SP), vistoriaram o elevador do Edifício Ana Paula, na Vila Nery, que despencou do 4º andar na tarde de anteontem. O elevador, que havia saído do 7º andar, tem capacidade para 6 pessoas, mas levava 11. Oito pessoas tiveram ferimentos leves. A polícia investiga se a causa foi mesmo excesso de peso.