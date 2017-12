Elevador despenca e deixa feridos em prédio da Prefeitura do Recife

Um dos três elevadores instalados no prédio da Prefeitura do Recife, localizado na região central da cidade, despencou do 15º andar no início da tarde desta quinta-feira, 29. No momento do acidente, 18 pessoas estavam dentro do equipamento, que tem capacidade para 22 passageiros. Sete pessoas ficaram feridas e foram levadas para unidades de saúde. Outras cinco receberam atendimento dos profissionais do serviço Móvel de Urgência (SAMU), no local e foram liberadas.

Segundo o administrador-geral do prédio, João Roberto, o elevador estaria entre o 10º e o 15º andar, quando o ascensorista percebeu que ele não estava respondendo aos comandos. "Ele acionou rapidamente o freio mecânico e veio descendo, não foi uma queda livre. Quando chegou aqui embaixo ele estava desnivelado e, por isso, não abriu a porta automaticamente. Tivemos que abrir por fora e tirar as pessoas", afirmou. O relato de testemunhas, no entanto, é de que o equipamento teria caído, em queda livre, até ser seguro pelo freio de emergência, já próximo ao térreo. A Polícia Civil de Pernambuco instaurou um inquérito para apurar as causas do acidente, procedimento normal quando há feridos, mesmo ninguém tendo prestado queixa.