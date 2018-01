Elias Maluco participa de audiência por videoconferência

O traficante Elias Pereira da Silva, conhecido como Elias Maluco, participou na tarde desta sexta-feira, 11, da primeira audiência por videoconferência depois da alteração do Código de Processo Penal, feita em janeiro deste ano. O réu, que está preso na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, responde por associação ao tráfico de drogas.

Entre 14 horas e 15h30, Elias Maluco assistiu aos depoimentos de duas testemunhas que estavam na sala de audiência da Justiça do Rio. Representante do Ministério Público Federal e Estadual, além da advogada do preso acompanharam a audiência no presídio, que foi gravada e está a disposição da Justiça.

O diretor da Penitenciária de Catanduvas, Fabiano Bordignon, afirmou que a videoconferência é a melhor maneira para evitar escoltas de risco. Segundo Bordignon, houve alguns problemas na conexão, mas nada que prejudicasse a audiência.