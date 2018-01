Elize Matsunaga presta depoimento nesta quarta-feira

SÃO PAULO - Elize Matsunaga, de 32 anos, acusada de matar e esquartejar o marido Marcos Matsunaga, de 42, no dia 19 de maio de 2012, será ouvida nesta quarta-feira, 30, na 5ª Vara do Júri, no Fórum Mário Magalhães, na Barra Funda, zona oeste da capital paulista. A amante da vítima na época, Natália Vila Real Lima, de 24 anos, também prestará depoimento na audiência de instrução, realizada para que o juiz, Adilson Paukoski Simoni, determine se Elize irá ou não a júri popular.

