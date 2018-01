Elza Soares dá R$ 5 mil a quem achar laptop com CD inédito

A cantora Elza Soares oferece R$ 5 mil para quem encontrar seu lap top, furtado quando saía do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na última quinta-feira. No computador estavam todas as músicas de seu novo disco e outras importantes informações profissionais. "Passei dois dias chorando de tanto desespero. Foi um segundo de desatenção e levaram a mochila com o computador e documentos meus e do Bruno (Luccidi, namorado e empresário)", contou.

Elza havia chegado na capital paulista para participar da gravação de um programa de televisão. Ela havia acabado de desembarcar e estava com a mala e a mochila onde estava o computador num carrinho do aeroporto. Bastou virar-se para cumprimentar um amigo músico, que a mochila foi furtada. A mala continuou no carrinho.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além do laptop, na mochila estavam dois HDs (discos rígidos de computador) externos onde estava gravados o back up de três anos de trabalho, além das músicas novas, filmadora, dinheiro, fotos, contratos de shows que seriam impressos, agenda profissional, cartões de crédito e de débito, notas fiscais de vários serviços, documentos pessoais do namorado, entre outras coisas.

A cantora comunicou um segurança do aeroporto, mas disse não ter obtido ajuda. Ela fez um boletim de ocorrência policial numa delegacia e aguarda agora que alguém devolva o computador e documentos. Segundo Elza, qualquer pessoa que abra o computador vai identificar que é o dela. "Peço por favor que quem encontre me devolva porque meu trabalho depende disso", rogou.

Atriz

No último domingo foi a vez da atriz Cláudia Alencar viver momentos de pânico ao ser atacada por assaltantes em Botafogo, na zona sul. Ela e outras cinco pessoas em carros diferentes tiveram seus pertences durante um arrastão no Viaduto Pedro Álvares Cabral. Os criminosos fecharam a pista com um Honda Civic por volta das 22h30 e obrigaram os motoristas a abrir os carros e entregar bolsas, celulares, dinheiro e joias.

A atriz disse, na delegacia, que depois de sair do carro e entregar a bolsa, saiu correndo dentro do túnel e largou seu carro lá. Só depois, já quando a polícia foi para o local, ela buscou o veículo. Os criminosos fugiram.