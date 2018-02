Em 1 dia, suspeitas passam de 23 para 62 Entre o medo da população que teve contato com água contaminada e o perigo real de uma epidemia de leptospirose, o número de suspeitas da doença cresce vertiginosamente. A Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde informou ontem que 62 pessoas são consideradas doentes e tratadas com antibiótico amoxicilina - anteontem eram 23 suspeitas e, no fim de semana, 10.