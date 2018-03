Em 12 horas, policiais matam nove suspeitos em Salvador

Em pouco mais de 12 horas, a polícia baiana matou nove suspeitos em duas trocas de tiros em Salvador. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, nas duas ações - uma ocorrida na tarde de quarta-feira e outra no início da manhã desta quinta-feira -, policiais militares e civis foram surpreendidos por tiros e apenas reagiram. Apenas um policial teria ficado ferido.

Na primeira ação, segundo informações da polícia, quatro suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em assaltos a ônibus e a empresas teriam reagido à aproximação de duas equipes policiais que investigavam as ações do grupo no bairro periférico de São Caetano. Todos, incluindo os supostos líderes, Bruno Bonfim dos Santos e Anderson Santos dos Reis, foram mortos. Na operação, foram apreendidas quatro granadas, além de três revólveres, uma pistola e três computadores - supostamente roubados de empresas.

Às 5 horas desta quinta, outras duas equipes, das Polícias Civil e Militar, estariam fazendo buscas, na favela do Arenoso, atrás de um traficante conhecido como Jô Pivete, acusado de liderar o comércio de entorpecentes na região. Os agentes teriam sido recebidos a tiros e revidado, dando início a uma perseguição pelas vielas do local. Quatro casas foram invadidas pelos suspeitos antes que fossem atingidos pelos tiros ou presos.

De acordo com a polícia, cinco suspeitos, entre eles o criminoso procurado, foram feridos. Eles chegaram a ser levados ao Hospital Roberto Santos, mas não resistiram. Outros dois foram presos. Um policial civil foi atingido na mão, mas passa bem. Com os supostos criminosos, segundo a titular da Delegacia de Homicídios, Inalda Cavalcante, foram encontrados cinco armas e coletes da Polícia Civil.