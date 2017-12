Em 14 dias, PM prende 21 pessoas em blitz na capital paulista Vinte e uma pessoas foram detidas no Jardim Elisa Maria, na zona norte de São Paulo, durante a operação da Polícia Militar (PM) intitulada Saturação, de acordo com balanço parcial divulgado nesta terça-feira, 27. Organizada para reduzir os índices de criminalidade na área, a ação é realizada desde o último dia 13. No período, também foram apreendidas cinco armas e 181 munições, dois explosivos, além de 1.786 quilos de cocaína. Os policiais realizaram 8.037 buscas pessoais, vistoriaram 2.557 veículos e fiscalizaram 109 comércios.