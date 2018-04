Em 20 dias, lei de anistia beneficia 6,5 mil estrangeiros em SP

No período de 20 dias, a Polícia Federal de São Paulo anistiou 6.586 estrangeiros que moram irregularmente na capital paulista. Até o próximo dia 2, os pedidos de mais 2.594 estrangeiros serão avaliados. Os estrangeiros que mais efetuaram pedidos de anistia na cidade foram os paraguaios, que somam 805 reivindicações. A seguir vem os peruanos, com 793, os chineses, com 705, e os bolivianos, com 648.

A anistia está sendo concedida em obediência à lei sancionada em julho pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dirigida aos moradores não legalizados no País. Estrangeiros que tenham entrado entre 1998 e 1º de fevereiro deste ano no Brasil podem pedir a autorização de residência provisória. Segundo a Polícia Federal, a previsão é de que mais de 70.000 estrangeiros se beneficiem da anistia até 30 de dezembro de 2009.