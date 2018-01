Em 2010, capital deverá ganhar mais dois museus Próximo ao Palácio das Indústrias deve começar a funcionar em 2010 o Museu da História de São Paulo. "O restauro do prédio deve terminar em maio e a adaptação começará em junho", afirma o secretário João Sayad. No próximo ano, o antigo prédio do Detran, no Ibirapuera, também ganhará nova finalidade. "O Museu de Arte Contemporânea (MAC) será transferido para lá. Já começaram as demolições e foram abertas licitações."