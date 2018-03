Em 24 h, quatro crimes em rua da região central Em menos de 24 horas, quatro crimes foram praticados na Rua Major Diogo, na região central de São Paulo: invasão de um prédio residencial e de um mercado, assalto a uma loja de tintas e furto de aparelho de CD de um veículo estacionado na rua. Na invasão do prédio, no sábado, os dois bandidos fugiram após a polícia ser chamada - na saída, esfaquearam o porteiro. Também no sábado, dois assaltantes entraram armados em uma loja de tintas. Levaram documentos, anéis, celulares, cartões bancários e R$ 200 de clientes e funcionários.