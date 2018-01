Em 4 dias, horário de verão passa a vigorar em 11 Estados

O horário de verão deste ano vai começar à zero hora do dia 14 de outubro e vai durar até à meia noite do dia 16 de fevereiro de 2008. No início do horário de verão, os relógios deverão ser adiantados em uma hora. Os Estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem entrar no horário de verão, segundo o Ministério das Minas e Energia. Com o horário de verão, a previsão é de que haja uma redução de 4% a 5% no consumo de energia nos horários de pico, o que representa cerca de 2 mil MW. Nas regiões sudeste e centro-oeste, a previsão é de redução de cerca de 1.745 MW, o que equivale ao dobro da carga de consumo de pico de Brasília. Já em Florianópolis, a redução deverá ser da ordem de 522 MW, equivalente ao triplo da carga de pico da cidade. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, fazem parte do horário de verão. Essa abrangência é explicada pelo fato de nesses Estados ser possível um aproveitamento mais eficiente da luz solar nessa época do ano. Entre março e outubro alguns países do Hemisfério Norte entram no horário de verão, sendo que entre outubro e março países do Hemisfério Sul adotam a medida. Entre eles, estão grande parte da Europa, os Estados Unidos, Rússia, Austrália, Nova Zelândia, Chile, Paraguai e Uruguai. Confira o funcionamento dos bancos no horário de verão Para assegurar o funcionamento do serviço de compensação, nos Estados em que não vigorará o horário de verão (Acre, Amapá, Amazonas, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins), as agências deverão antecipar em uma hora o atendimento ao público, segundo a Febraban. A regra não valerá para as agências situadas nos seguintes municípios, situados nos Estados não abrangidos pelo horário de verão, que deverão manter inalterados seus horários de atendimento: Manaus (AM);Belém (PA) e região metropolitana: Ananindeua, Benevides, Marituba e Santa Bárbara do Pará; Fortaleza (CE) e região metropolitana: Aquiraz, Caucaia, Chorozinho, Euzébio, Guaiuba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba e São Gonçalo do Amarante; Recife (PE) e região metropolitana: Abreu e Lima; Camaragibe; Jaboatão dos Guararapes; Olinda e Paulista; Salvador (BA) e região metropolitana: Candeias, Camaçari, Dias D''Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Simões Filho e Vera Cruz. Os estabelecimentos (agências e postos de atendimento - PABs) deverão manter fixados cartazes comunicando a mudança. O horário de verão vigorará da zero hora de 14.10.2007 à zero hora de 17.02.2008, nos seguintes Estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal.