Em 5 anos, verba do Denatran foi só para 4 projetos Nos últimos cinco anos, o Denatran só repassou R$ 5,3 milhões para programas de redução de acidentes de trânsito pelo País - equivalente a 1,2% do previsto. Segundo o órgão, o dinheiro foi usado em quatro projetos: a reformulação do sistema viário de Boa Vista (RR) - cuja frota não ultrapassa 85 mil veículos; o Seminário de Educação de Trânsito; a confecção de 10 milhões de cartilhas denominadas Os 10 Mandamentos do Trânsito Seguro e a reprodução de 10 mil CDs e material do Projeto Viva o Trânsito, dirigido a alunos do ensino fundamental.