Em 6 meses, chuvas matam 484 no País

SÃO PAULO - Ao menos 484 pessoas morreram por conta dos temporais que atingiram nove Estados das regiões Sul, Sudeste, Norte e Nordeste do País, entre novembro do ano passado e esta sexta-feira, 30.

De acordo com a Secretaria Nacional de Defesa Civil, o número abrange as mortes ocorridas em Minas, Espírito Santo, Rio, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Acre e Bahia.

O Rio de Janeiro é o Estado que registra mais óbitos decorrentes dos temporais, com 347 mortes. Somente em Niterói, o município mais atingido, foram registrados 168 mortes, grande parte em consequência dos desabamentos e deslizamentos de terra no Morro do Bumba no início de abril.

Até esta sexta, São Paulo registrava 78 óbitos e o Rio Grande do Sul contava 18 mortos. Ainda segundo o órgão, apesar de não confirmarem nenhuma morte, seis Estados do Centro-Oeste e do Nordeste do País também registraram prejuízos causados pelas chuvas: Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Sergipe e Pernambuco.

Ao todo, desde o início do período chuvoso, mais de 247 mil moradores de 1.252 municípios foram afetados de alguma forma pelas chuvas. Desses, 50.068 ficaram desabrigados - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos - e outros 197.066 ficaram desalojadas - as que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares.