Em 99, SP foi epicentro de abalo Em 1999, foi registrado na cidade de São Paulo o primeiro tremor autóctone (que não foi reflexo de outros). Santo Amaro, na zona sul, foi o bairro que mais sentiu o abalo, de 1 ponto na escala Richter, que vai até 9. O segundo abalo autóctone na capital paulista ocorreu em 2005. Cinco distritos sentiram o abalo, que naquele caso alcançou uma magnitude de 2 pontos na escala Richter. Segundo especialistas em sismologia, o tremor foi causado por uma rachadura na placa tectônica bem na área onde está São Paulo. Já os abalos que surgem como reflexo de grandes tremores pela América do Sul são bem mais comuns. Um terremoto de 7 pontos na escala Richter, na Argentina, fez tremer a Galeria Pagé, no centro de São Paulo, em 12 de maio de 2000. O prédio foi esvaziado e houve desespero. Outro forte terremoto na região norte do Chile, em novembro de 2005, foi sentido nos bairros de Santana e Parada de Taipas (zona norte), Jaguaré e Pinheiros (zona oeste). Naquele caso, o abalo chegou a 6,9 pontos na escala Richter.