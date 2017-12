Em ação contra tráfico, polícia apreende 1 t de maconha no MS

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul iniciou nesta segunda-feira, 8, uma série de ações contra a venda de drogas distribuídas pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), em Campo Grande. A operação foi desencadeada com base em informações levantadas a partir da Penitenciária Estadual de Segurança Máxima e do Instituto Penal, dando como certo o descarregamento de cinco toneladas de maconha paraguaia prensada na cidade. Veja também: Polícia apreende 139 quilos de maconha em MS Carro explode e espalha maconha em Londrina Na primeira investida, realizada por volta de 15 horas, foram localizadas uma tonelada de maconha em uma residência do Jardim Tayná, periferia de Campo Grande e a caminhonete modelo C-10 com placas da cidade de Bela Vista, na divisa com Capitán Bado (Paraguai) local onde existem as maiores plantações do entorpecente que, segundo a PM, a maioria é de traficantes brasileiros. Foram presos o fugitivo da Colônia Penal Agrícola de Campo Grande, Gustavo Macedo, de 21 anos, e um menor de 17 anos casado com uma mulher envolvida na distribuição da droga. Ela conseguiu fugir, enquanto Gustavo e o menor eram flagrados no quarto onde estavam os mil quilos da maconha. Gustavo afirmou ser a carga propriedade do PCC, para quem vendia em vários pontos da capital. A operação continuará durante esta noite e terça-feira, 9, em um município próximo de Campo Grande, onde devem estar mais três toneladas do produto.