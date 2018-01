Em alerta máximo, Nova Friburgo recebe reforço dos bombeiros do Rio

RIO - Integrantes do Corpo de Bombeiros da capital fluminense estão em Nova Friburgo de sobreaviso. A cidade da região serrana do Rio, atingida por chuva constante nos últimos dias, ainda não registrou ocorrência grave, mas as equipes de socorro foram reforçadas preventivamente.

A Defesa Civil do município está em alerta máximo. Bairros como Córrego Dantas, Prado e Nova Califórnia ficaram alagados, por conta do transbordamento de rios. O alarme de alerta para os moradores soou em Córrego Dantas e Nova Califórnia, mas não há desalojados.

No domingo, a Defesa Civil começou a retirar pessoas das proximidades de encostas, pontos de alagamento e outras áreas de risco. No ano passado, a região foi atingida por um temporal que provocou a maior catástrofe natural da história do País - foram mais de 900 mortes, 429 em Nova Friburgo.

Os municípios de Petrópolis e Teresópolis também se encontram em estado de atenção. Na estrada Rio-Petrópolis (trecho da BR-040), altura da localidade Fazenda Inglesa, uma pedra rolou da encosta. Parte da pista foi interditada e o trânsito ficou restrito a apenas meia pista no início da tarde.