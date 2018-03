Em blog, elogios de policiais Uma nota no blog segurançapublica.net foi o que bastou para que duas dezenas de PMs comentasse o filme Tropa de Elite. A maioria gostou. Identificou-se com o discurso do capitão Nascimento (Wagner Moura) e com situações retratadas, como o preconceito contra policiais em faculdades. Houve quem reclamasse da forma como são tratados policiais de batalhões convencionais, tidos como corruptos. "Sou PM comum e honesto. Aqui em São Paulo tá todo mundo ansioso. Quem sabe não rola uma seqüência com a PM de São Paulo, a melhor do Brasil", disse um policial no blog. O Estado entrevistou três oficiais da PM que assistiram ao filme - em cópias piratas. Um achou que Nascimento será visto como herói. Os outros têm dúvidas. "O filme é ruim para nós. Parece dizer que todo oficial é corrupto e ataca valores importantes, como a hierarquia", afirmou um deles.