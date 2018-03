Em capotamento de ônibus, 5 morrem Cinco pessoas morreram e 13 ficaram feridas, uma delas em estado grave, num acidente com um ônibus, na noite de anteontem, na Rodovia BR-365, em Varjão de Minas, a 400 quilômetros de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do ônibus perdeu o controle da direção no km 366. O veículo saiu da pista e capotou. Os feridos foram levados por ambulâncias da prefeitura e por viaturas de resgate dos bombeiros para um hospital em Patos de Minas. Os mortos ainda não foram identificados.