Em cerimônia no Planalto, Lula ironiza agressão a tucano Depois de atacar o tucano José Serra, chamando de "mentira descarada" a agressão que ele sofrera, no Rio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou cerimônia no Planalto para ironizar o incidente. "Aos poucos, compreendemos que ninguém é melhor do que ninguém, que o governo não se tranca numa redoma de vidro", disse. "O governo ia para reuniões, de forma preventiva, com aquele negócio que a polícia de choque usa para não tomar bordoada, ou seja, para que não caísse um papelete na cabeça".