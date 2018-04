Em Curitiba, mulher de Serra inicia corpo a corpo Mônica Serra, mulher do presidenciável José Serra (PSDB), iniciou ontem por Curitiba um novo estilo que pretende dar à campanha do marido. "Campanha política é no corpo a corpo." Ela participou de uma reunião, visitou idosos em asilo e fez caminhadas pela periferia, em compromissos que lhe tomaram cerca de 9 horas, sob um sol forte.