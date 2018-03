Em depoimento, carona de motorista que matou filho de Cissa nega racha

RIO - Após mais de três horas de depoimento, o estudante André, cujo sobrenome não foi revelado, de 19 anos, deixou a 15ª Delegacia de Polícia, no bairro da Gávea, zona Sul do Rio, sem dar declarações. Carona no Fiat Siena preto que atropelou e matou na madrugada desta segunda-feira, 19, o jovem Rafael Mascarenhas, de 19 anos, filho da atriz Ciça Guimarães e do músico Raul Mascarenhas, o jovem garantiu na polícia que não havia "racha".

Veja também

Cissa Guimarães e o marido chegam para cremação do filho

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Rio, PMs afastados por liberar 'rachadores'

A informação foi passada pelo advogado dele, Paulo Márcio Ennes Klein, segundo o qual André negou até mesmo que o carro trafegasse em alta velocidade. No entanto, o carona não soube dizer se o motorista Rafael de Souza Bussamra, de 25 anos, viu os skatistas na pista sentido Barra-Zonal Sul, quando eles, de carro entraram na pista Zona Sul-Barra.

O atropelamento ocorreu na pista Barra-Zona Sul, depois que o carro com os jovens fez um retorno irregular dentro do túnel. Na saída do túnel Zuzu Angel o filho da atriz praticava o esporte. No depoimento André disse que o acidente ocorreu "em uma fração de segundos", mas ele não observou a cena.

Segundo o advogado, "Ele (André) ouviu gritos, mas estava distraído em seu Ipod e não sabe precisar se foi o motorista quem gritou para os skatistas ou alguém do Honda Civic", o outro carro com jovens amigos dos dois.

Klein explicou que "os outros dois skatistas pararam de andar e permaneceram do lado direito da pista, já Rafael (a vítima) entrou na frente do carro andando de skate".