Em entrevista à TV Estadão, candidato vê processo ''normal'' Em entrevista ontem à TV Estadão, o candidato do PC do B ao Senado por São Paulo, Netinho de Paula, admitiu a existência de problemas na prestação de contas do Instituto Casa da Gente, mas classificou o assunto como "um processo normal", ao qual todas entidades do gênero estão sujeitas. "As ONGs começaram há muito pouco tempo a ter acesso ao governo federal para receber recursos", justificou.