Em férias, família gaúcha estava a caminho da Grécia

O cirurgião plástico Roberto Corrêa Chem, de 66 anos, sua mulher, a psicóloga Vera Chem, de 63, e a filha do casal Letícia Chem, de 36, estão entre os passageiros do avião da Air France que desapareceu na rota Rio-Paris na noite de domingo. A informação foi confirmada pela Assessoria de Imprensa da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, após contato com a família. Chem exercia o cargo de chefe da Área de Cirurgia Plástica da Santa Casa e também era o diretor do Banco de Tecidos e Pele, que havia fundado em 2006, em Porto Alegre. Os três integrantes da família viajavam para uma temporada de férias na Grécia, onde, segundo amigos, comemorariam a recente aprovação de Chem num concurso para professor titular da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. O casal tem outros dois filhos, que souberam do desaparecimento do avião ao amanhecer e passaram o dia à espera de notícias concretas, que não chegaram. Em rápida entrevista à imprensa gaúcha, um deles, o também médico Eduardo Chem, definiu o momento que vivia como "muito complicado". REFERÊNCIA Roberto Corrêa Chem é considerado uma das referências da cirurgia plástica no Rio Grande do Sul. Formado em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 1968, mestre e doutor em Cirurgia Plástica, tinha uma clínica e trabalhava na Santa Casa de Misericórdia desde 1970. "Ele tinha um caráter irrepreensível, era nosso ícone, grande mestre e grande amigo", definiu o cirurgião plástico Nelson Heller, amigo de Chem desde os bancos da faculdade. A psicóloga Vera Chem tinha consultório particular, dava seminários para formação de psicanalistas na Sociedade Brasileira de Psicanálise e dirigia o Grupo Avançado Sobre Vínculo e Transmissão Psíquica para profissionais das áreas da saúde e educação. A filha Letícia trabalhava como gerente de Roaming Internacional de uma operadora de telefonia.