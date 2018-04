Em gafe, petista ''promove'' prefeito a governador A presidente Dilma Rousseff cometeu uma gafe durante seu discurso na cerimônia de ontem no Palácio dos Bandeirantes. Dilma chamou o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, de "governador", justamente no momento em que ele trabalha pela fundação de seu novo partido, o PSD, e é tido não apenas como um possível futuro fiador da governabilidade no Congresso Nacional como um dos concorrentes ao governo paulista em 2014.