Em Ilhabela, veículo roubado cruza a balsa A casa da jornalista I.D.A., de 61 anos, em Ilhabela, litoral norte, foi assaltada na noite de domingo por três ladrões armados com revólveres. A jornalista, suas duas filhas, o namorado de uma delas e a caseira com o filho e o namorado foram amordaçados enquanto o bando roubava celulares e carteiras. Ninguém ficou ferido. Um ladrão fugiu com o automóvel da jornalista e atravessou para o continente de balsa, o que leva meia hora. "O delegado disse que é a primeira vez que um carro é roubado em Ilhabela, já que a passagem pela balsa dificulta essas ações", afirma o marido da jornalista, F.M. O automóvel foi encontrado na terça-feira, no Guarujá. A reportagem ligou diversas vezes para a delegacia de Ilhabela, mas ninguém atendeu ao telefone.