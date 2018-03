Em Mato Grosso, 6.774 índios estão aptos a votar

De acordo com a assessoria do TRE, nesta eleição serão 57 seções eleitorais distribuídas em 18 municípios para receber o voto deste eleitorado.

Os cuidados em garantir a votação do eleitor índio começaram em junho. Uma equipe de técnicos do tribunal fez um diagnóstico da situação. A preocupação maior era assegurar o direito ao voto. Nas aldeias, a Justiça Eleitoral contará com apoio da Polícia Federal e da Fundação Nacional do Índio (Funai).