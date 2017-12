Em menos de 24 horas, mais de 1 tonelada de droga é apreendida na região de Ribeirão Preto

Entre a tarde e a noite de terça-feira, 17, mais de 1 tonelada de droga ilícita foi apreendida na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Os produtos foram encontrados pelo Departamento de Polícia Judiciária na cidade, que deve continuar as investigações para encontrar outros membros do tráfico.

Em Ribeirão, tijolos de maconha que somavam pelo menos 1 tonelada foram encontrados espalhados em três caminhonetes de luxo, segundo site da Polícia Civil de São Paulo. Os veículos estavam em uma casa no bairro Jardim Ouro Branco, na zona leste da cidade. A droga já estava pronta para ser distribuída.

O homem que estava no local foi preso e já tinha passagem pelo crime do tráfico. Além dos três veículos, foram apreendidos R$ 8 mil.

+++ PF apreende 11 toneladas de maconha sob carga de farelo em Teodoro Sampaio

Em Franca, a 89 km de Ribeirão, outra pessoa foi presa pelo porte de 167 kg de droga. Como publicado no site da polícia, a equipe da Delegacia de Polícia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) chegou ao imóvel suspeito de ser um depósito e ponto de venda de droga, onde apreendeu 166 kg de maconha (121 tijolos) e porções de crack e cocaína.

Ali, a polícia também apreendeu uma balança, uma arma calibre 38, munições e informações de contabilidade do tráfico.