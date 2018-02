Em MG, chuva causa uma morte e fecha aeroportos A chuva ininterrupta que atingiu Belo Horizonte e região metropolitana, da noite de domingo até a tarde de ontem, provocou morte e prejuízos. Em Contagem, no Bairro Tropical, o desabamento de um muro de arrimo matou um trabalhador. Na capital, Edmar de Sena Ferreira, de 27 anos, foi arrastado pela correnteza quando nadava em um córrego no bairro São Bernardo. Até o fim da tarde de ontem, equipes do Corpo de Bombeiros procuravam o desaparecido. Durante todo o dia de ontem, o Corpo de Bombeiros do Estado de Minas atendeu 42 ocorrências de inundações, risco de deslizamentos e desabamentos. Além de Belo Horizonte, as cidades de Ribeirão das Neves e Santa Luzia também sofreram com os efeitos da chuva prolongada. A chuva intermitente também fechou, por oito horas, o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. Pelo menos oito vôos foram cancelados e 39 estavam atrasados até a tarde de ontem. No Aeroporto da Pampulha, região norte da capital, a chuva também causou atrasos e cancelamentos. Durante toda manhã, o aeroporto operou por meio de instrumentos.