Em MG, réu do mensalão perde vaga de suplente Réu no processo do mensalão, o ex-deputado federal Romeu Queiroz (PSB) promete recorrer à Justiça eleitoral para garantir um lugar na Assembleia Legislativa de Minas. Ele é o primeiro suplente da legenda e esperava assumir uma vaga com a nomeação do deputado Wander Borges (PSB) para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. O problema é que a nova Mesa Diretora do Legislativo mudou o entendimento adotado em dezembro e convocou Juninho Araújo (PTB), suplente pelo critério da coligação.