Em MG, tucano critica Lula por relação com Irã O candidato à Presidência José Serra (PSDB) atacou ontem, na capital mineira, a aproximação do governo Lula com o regime iraniano de Mahmoud Ahmadinejad. "O Brasil tem uma secretaria especial da mulher. Acho uma ironia o governo ter isso e considerar amigo um regime que enterra e apedreja a mulher até a morte", disse o tucano, citando a polêmica em torno da condenação à morte por apedrejamento de Sakineh Mohammadi Ashtiani por adultério.