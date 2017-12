Em Minas, aecistas pedem ''o fim das intrigas e fofocas''

Aliado de Aécio Neves, Pestana criticou a forma como o nome do ex-governador José Serra vem sendo cogitado para o Instituto Teotônio Vilela (ITV). Na semana decisiva da convenção - marcada para sábado, em Brasília -, causou desconforto em Minas a iniciativa do presidente da Assembleia paulista, Barros Munhoz, de "lançar" o senador Aloysio Nunes Ferreira (SP) para a presidência do PSDB.

"É tudo nota (na imprensa) e especulação, ninguém assume. O Serra nunca se lançou para a presidência do ITV nem o Aloysio à presidência do PSDB", afirmou Pestana. O grupo ligado a Aécio apoia a reeleição do presidente Sérgio Guerra (PE) e Tasso Jereissati (CE) para o ITV.

Os aecistas também querem manter a secretaria-geral, hoje nas mãos do deputado federal Rodrigo de Castro (MG). Pestana enxerga Serra apenas como integrante de um conselho de notáveis da legenda, que será defendido pelo PSDB-MG na convenção.

Nos bastidores, o argumento mineiro contra Serra na cúpula do PSDB é a necessidade de esta representar a dimensão nacional do partido. "Fizemos oito governadores, que representam 50% do PIB e uma população governada pelo PSDB de 64 milhões de brasileiros, em oito Estados". O partido, diz ele, vive um momento decisivo e precisa se organizar para atuar quando "a lua de mel com o governo Dilma acabar".