Em Murutinga, mais 10 pessoas são presas Mais dez pessoas foram presas ontem em Murutinga do Sul (SP), na divisa com Mato Grosso do Sul, acusadas de incentivar e praticar abusos sexuais contra seis adolescentes de 12 a 16 anos. Com as novas prisões, sobe para 16 o número de pessoas presas desde o dia 15. Um dos suspeitos está foragido. Entre os presos estão duas mães, acusadas de incentivar a prostituição das filhas. De acordo com a promotora da Infância e da Juventude Regislaine Topassi, contra os presos há provas de estupro, atentado violento ao pudor, corrupção de menores e exploração de prostituição.