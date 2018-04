Em nome do pai O candidato ao governo de São Paulo pelo PSB, Paulo Skaf, convocou a família para sua campanha. Seus cinco filhos (da esq. para dir.: Paulo Skaf Filho, Andre Skaf, Rafael Skaf, Gabriel Skaf e Antoine Skaf) ficaram cerca de meia hora segurando as letras do nome do pai no cruzamento das Avenidas Brasil e 9 de Julho, na zona sul.