Em nota, Dilma deseja 'saúde e paz' a Bento XVI

A presidente Dilma Rousseff desejou "saúde e paz" ao papa Bento XVI, em nota divulgada no início da manhã desta quinta-feira, 28. Dilma ainda não havia se manifestado oficialmente sobre a renúncia, anunciada no dia 11. A despedida do líder católico de seu pontificado será nesta quinta.

No texto, a presidente destacou a visita do papa ao Brasil, em 2007, e gestos que refletiriam o "apreço" de Bento XVI pelo País. "Ao findar o seu Papado, manifesto o meu respeito pela decisão de Vossa Santidade de renunciar à Cátedra de S. Pedro", disse Dilma.

O silêncio do governo brasileiro gerou desconforto entre lideranças católicas brasileiras. Ao Estado, o presidente da CNBB, d. Raymundo Damasceno afirmou que seria de "bom tom" o Brasil se manifestar. A demora pela manifestação foi interpretada como uma reação a confrontos passados entre a presidente e a Igreja. Durante a campanha eleitoral de 2010, Dilma foi questionada por setores conservadores sobre suas posições relacionadas ao aborto e ao casamento homossexual.

Abaixo, a íntegra da nota:

"Santo Padre,

Ao findar o seu Papado, manifesto o meu respeito pela decisão de Vossa Santidade de renunciar à Cátedra de S. Pedro.

Nesta oportunidade, recordo os gestos de apreço com que o meu país foi distinguido nesses últimos anos. São marcos históricos no relacionamento entre a Santa Sé e o Brasil a escolha de Aparecida do Norte para sediar a V CELAM, que ensejou a sua visita ao país, a canonização do primeiro Santo brasileiro, Dom Antonio Galvão de França, assim como a histórica decisão de realizar a Jornada Mundial da Juventude na cidade do Rio de Janeiro.

Desejo que essa nova fase de recolhimento o encontre com saúde e paz.

Respeitosamente,

Dilma Rousseff

Presidenta da República Federativa do Brasil"