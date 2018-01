Em Osasco, João Paulo Cunha some no palanque de Lula Tentando sempre se manter distante do foco das denúncias de corrupção que recaíram sobre seu governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrentou uma saia-justa por conta da presença, em seu palanque, de um dos principais envolvidos no escândalo do mensalão, o deputado federal João Paulo Cunha (PT-SP). Enquanto discursava no principal reduto eleitoral de Cunha, na cidade de Osasco (SP), em favor dos postulantes petistas à Câmara e à Assembléia Legislativa, Lula, que não citou o nome de qualquer candidato a deputado, foi obrigado a silenciar enquanto a multidão gritava insistentemente o nome do ex-presidente da Câmara, que escapou da cassação em abril, quando o plenário da Casa o absolveu, apesar do parecer do Conselho de Ética favorável à perda do mandato. "Se tivesse tanta gente assim gritando meu nome, eu já estava eleito", disse Lula, para a multidão que segurava dezenas de bandeiras com o nome de João Paulo Cunha e que, curiosamente, não remetiam ao famoso vermelho do PT. Mesmo em meio aos gritos, o deputado manteve-se em segundo plano no palanque, praticamente invisível para boa parte das pessoas que assistiam ao comício.