Em pane, vôo da United retorna a Guarulhos Um vôo da United Airlines - com 146 passageiros e 11 tripulantes a bordo e com destino a Chicago (EUA) - sofreu uma pane hidráulica pouco depois de decolar, às 21h42 de anteontem, do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. A aeronave teve de retornar ao aeroporto. Os passageiros foram remanejados para outros vôos da companhia.