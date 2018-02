Em perguntas enviadas à Justiça, José Dirceu espera receber elogios de Lula

Elogiado em carta pelo presidente Lula quando deixou o Planalto na esteira do escândalo do mensalão, o ex-ministro José Dirceu (PT) quer que o presidente fale novamente em seu favor, agora no processo que apura o esquema denunciado pelo Ministério Público.

Dirceu encaminhou à Justiça em outubro de 2009 oito perguntas para serem feitas ao presidente. Ele pretende que Lula diga se conhece algum fato que o desabone. Ele quer que Lula diga, por exemplo, se ele cuidava de questões financeiras na campanha presidencial de 2002 e se tratava de assuntos financeiros relacionados com a aliança firmada entre o PT e o Partido Liberal.

O ex-ministro também pretende que Lula se pronuncie sobre as votações das reformas da previdência e tributária na Câmara. As eventuais respostas serão incluídas na ação do mensalão. Em agosto de 2007, o plenário do STF aceitou denúncia do Ministério Público contra 40 suspeitos de envolvimento no esquema de pagamento de propina em troca de apoio político.