Em protesto, caminhoneiros bloqueiam BR-101 em SC

Cerca de 500 caminhoneiros interditaram na tarde deste domingo, 30, o trecho do km 216 da Rodovia BR-101, no entroncamento com a BR-282, em Palhoça, Santa Catarina, em protesto contra a demora da liberação da rodovia, que está interditada desde sábado, 22, devido à queda de uma rocha. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os manifestantes estão impedindo a passagem de veículos, inclusive os caminhões que estão transportando asfalto que está sendo usado para a reconstrução da pista, na altura do km 235 da via. O protesto pode agravar ainda mais a situação e retardar a liberação da via, que está programada para as 20 horas deste domingo, segundo a PRF.