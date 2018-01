Em protesto, moradores incendeiam ônibus em Goiás

Moradores protestam na fronteira entre Planaltina de Goiás e Brasília. Foto: Ed Ferreira/AE

Moradores de Planaltina de Goiás, cidade que faz divisa com Brasília, atearam fogo em dois ônibus no começo da manhã desta sexta-feira, 11. Eles protestam contra uma determinação judicial em favor da prefeitura de Planaltina, que não será mais obrigada a fornecer transporte gratuito para passageiros até a divisa com o Distrito Federal.

Mais de mil moradores participaram do protesto na Rodovia DF-128, próximo ao posto rodoviário. De acordo com a PM, um dos ônibus ocupava totalmente a rodovia, por volta das 8h30, e o outro estava no acostamento da pista. Ainda não há informações sobre feridos ou presos, segundo a PM.