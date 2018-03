Em Rondônia, Confúcio tem 52% e João Cahulla, 39% A TV Rondônia, afiliada da Rede Globo, divulgou esta semana pesquisa Ibope sobre a corrida ao governo no Estado. Considerando os votos válidos, o candidato Confúcio Moura (PMDB) tem 52% das intenções de voto, enquanto o atual governador, João Cahulla (PPS), tem 39%. A pesquisa, registrada no Tribunal Regional Eleitoral e no Tribunal Superior Eleitoral com o número 29.741/2010, ouviu 812 eleitores em 30 municípios, entre os dias 15 e 17.