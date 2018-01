Em salões de SP, fios de cabelo valem ouro

O movimento chama a atenção de quem passa. No número 2.237 da Rua Augusta, nos Jardins, um prédio branco de três andares recebe todo tipo de público. Estudantes, boys, madames com carros importados, atrizes, produtores e assistentes de cabeleireiros renomados entram e saem de lá o dia todo. Há ainda os clientes que chegam sorrateiramente, quase disfarçados, como se não quisessem ser vistos. O que eles procuram? O estudante de Biomedicina Felipe Scasso Salvador, de 20 anos, foi vender suas longas madeixas. Saiu de lá com R$ 400 no bolso. A atriz Bárbara Paz apareceu para experimentar falsas franjas, facilmente fixadas com fivelas tiquetaque. E o assistente do cabeleireiro Antônio Carlos de Biaggi passou para comprar um aplique loiro, para dar mais volume aos cabelos da apresentadora Adriane Galisteu. Nilta Perucas é um dos mais antigos e conceituados pontos de compra e venda de cabelos da capital paulistana. No mercado desde 1964, a proprietária Nilta Murcelli comanda praticamente uma fábrica de perucas, apliques e cabelos para alongamento de fios naturais e artificiais de todas as cores. No térreo do prédio funciona o salão de beleza, com os serviços regulares como corte, hidratação e manicure. No primeiro andar, ficam as salas VIP, onde são atendidas clientes famosas como as atrizes Luana Piovani, Deborah Secco e a apresentadora Hebe Camargo. Nilta tem um painel com mais de uma centena de personalidades que foram ao seu salão e, de alguma forma, saíram com mais cabelos do que entraram. "Já vendi muito aplique para a Hebe. A Deborah veio alongar o cabelo para um personagem que estava fazendo. E a Luana tem coleção de perucas." Preocupada com essa clientela especial, Nilta colocou um cadeira vibratória, que massageia o corpo durante a lavagem do cabelo. CLIENTES ESPECIAIS No mesmo andar, há ainda três camarotes, montados especialmente para clientes que perderam os cabelos devido ao tratamento de quimioterapia e radioterapia. Foi o caso da artista plástica Adriana Leite de Moraes, de 36 anos, vítima de um tumor cerebral há 20 anos. "Fui operada, mas como o tumor estava muito perto da cervical, precisei fazer radioterapia. Nessa região, o cabelo nunca mais cresceu."Adriana ficou com uma falha na altura da nuca. "Demorei muito para achar a Nilta. Só ela conseguiu fazer um mega hair que cobre perfeitamente a área calva." Nos fundos do prédio funciona a fábrica de cabelos. "As perucas mais caras são de cabelos naturais e feitas à mão", diz Nilta. Trata-se de peças perfeitas, construídas em cima de uma placa de silicone, que imita o couro cabeludo. Nem parece peruca. Os fios são presos no silicone, um a um. "A regra é não inverter o fio, ou seja, a ponta não pode, por engano, parar na raiz. Caso contrário, embaraça, e ninguém consegue tirar o nó." O preço de uma peruca varia de R$ 150 a R$ 6 mil - neste caso, é feita de fios loiros naturais e compridos. SÍLVIO SANTOS Nilta começou a trabalhar como cabeleireira em 1962, atendendo suas vizinhas em sua casa, na zona norte. Dois anos depois, abriu uma escola, que virou sucesso logo após aparecer no programa Sílvio Santos. "Quando era pequena, fazia cabelos de fita para as minhas bonecas", diz. "Hoje, quando vejo um cabelo bonito na rua, passo o meu cartão. Dou sempre preferência aos cabelos masculinos. Os homens cuidam dos cabelos e não fazem tanta química como as mulheres."