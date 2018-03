Em Salvador, estudante esfaqueia colega em escola

SALVADOR - Um estudante de 14 anos do Colégio Estadual Ericles de Matos, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, foi apreendido, na tarde desta quinta-feira, 14, depois de esfaquear, no pescoço, um colega de 17 anos.

Atendida no Hospital Geral do Estado, a vítima não corre risco de morrer. Em depoimento colhido na Delegacia do Adolescente Infrator, o agressor disse que era ameaçado pelo colega e que teria ter ficado irritado com um apelido dado por ele. A vítima também teria dado um soco no rosto do agressor, que pegou a faca de outro colega para revidar.