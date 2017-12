Em Salvador, ladrão dorme dentro de carro que arrombou

SÃO PAULO - Ivanílson Pereira Dias, de 19 anos, após arrombar um veículo, em Salvador, na Bahia, dormiu no banco traseiro do carro. Ele foi acordado por moradores locais, na terça-feira, 24, que chegaram a agredi-lo, segundo a polícia. O suspeito estaria drogado na hora do cochilo.

Ivanílson teria usado uma machadinha, uma chave de fenda e uma faca para arrombar o vidro lateral do carro, de cor preta. O painel do som chegou a ser retirado por ele, que decidiu aguardar o dia amanhecer, dormindo no carro.

Após ser acordado, Ivanílson fugiu, perseguido por um grupo de moradores que queria linchá-lo. Ele chegou a invadir uma residência, onde foi preso pela Polícia Militar.