Em Santa Catarina, número de cidades em emergência chega a 63

SÃO PAULO - A chuva que atinge Santa Catarina desde a última semana, já deixou 63 cidades em situação de emergência no Estado. Segundo o relatório divulgado pela Defesa Civil às 13h desta quinta-feira, 27, 71 municípios já foram afetados pelas tempestades. A cidade de Mirim Doce, no Vale do Itajaí, decretou situação de calamidade pública no último dia 19.

Mais de 900 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas. Em todo o Estado, 24.034 pessoas estão desalojadas e ocupam a casa de parentes ou amigos. Outras 1.926 pessoas estão desabrigadas e ocupam abrigos públicos.

Santa Catarina já registra cinco mortes em decorrência das chuvas, de acordo com a Defesa Civil. Três mortes ocorreram em Florianópolis, uma em Jaraguá do Sul e outra em Massaranduba.