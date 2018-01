Em SC, 2 desaparecidos e 400 desabrigados A chuva ininterrupta que cai em Santa Catarina desde anteontem deixou dois desaparecidos, inundou trechos das estradas BR-101 e BR-282 e causou deslizamentos e alagamentos em 11 cidades do norte do Estado e entorno de Florianópolis. A maioria dos 400 desabrigados está em Palhoça, região metropolitana. E a Defesa Civil trabalha com barcos e picapes para resgatar comunidades isoladas. Em Joinville, no norte do Estado, houve 30 deslizamentos de terra e oito residências precisaram ser desocupadas. Cerca de 60 famílias foram levadas a salões paroquiais. Três bairros estão completamente inundados. Na noite de anteontem, uma embarcação com 340 bobinas de aço naufragou quando chegava a São Francisco do Sul, no litoral norte. Os 12 tripulantes foram resgatados com hipotermia e ferimentos e houve vazamento de óleo. Mas, segundo a Defesa Civil, o acidente não foi causado por mau tempo. Em Florianópolis, o desfile de amanhã do carnaval foi mantido, apesar de carros alegóricos estacionados no sambódromo terem sido danificados.