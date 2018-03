Em SC, 8 municípios decretam situação de emergência

Oito municípios de Santa Catarina decretaram situação de emergência ontem após um vendaval ocorrido no dia 19. Naquele dia, fortes chuvas atingiram o litoral sul catarinense e a região da Grande Florianópolis, segundo informações da Defesa Civil. As cidades que adotaram a medida são Chapadão do Lageado, Maracajá, Meleiro, Orleans, Passo de Torres, Santa Rosa do Sul, São João do Sul e Turvo.

De acordo com o balanço de ontem da Defesa Civil, 199.218 moradores foram afetados, deixando 1.187 desalojados e 121 desabrigados. Uma senhora, de 73 anos, morreu na cidade de Tubarão ao ser atingida por uma árvore. Outras 250 pessoas ficaram feridas. Um novo boletim deve ser divulgado no fim da tarde de hoje.