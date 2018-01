Em SC, 95 mil pessoas foram atingidas pelas chuvas

Pelo menos 95 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas que castigaram o Estado de Santa Catarina desde a noite do último sábado, 26, segundo balanço desta quarta-feira, 30, da Defesa Civil Estadual. Até esta quarta, 39 cidades decretaram situação de emergência

Veja também:

No Sul, 144 mil foram atingidos pelas chuvas 3 morreram

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Rio Grande do Sul, 46 mil foram atingidos pela chuva

PR tem 9 cidades em emergência e 3 mil afetados por chuvas

Chuvas provocam 3 mortes no Sul do Brasil

Do total de pessoas atingidas, 1.858 moradores estão desabrigados e 7.793 desalojados. Conforme levantamento da Defesa Civil, já foram entregues 40 mil metros quadrados de lonas e autorizados 57.500 telhas, 970 colchões e 740 cobertores.

Rodovias

Algumas rodovias estaduais ainda permanecem interditadas devido às chuvas. Na Rodovia SC-466, no km 71, que da acesso ao Estado do Rio Grande do Sul, próximo ao trevo de acesso a cidade de Ita, houve um afundamento com deslizamento e rachaduras da pista, onde o trânsito de veículos foi interditado no local. O desvio está sendo efetuado pelo centro da cidade de Ita. Não há previsão de recuperação nos próximos dias para liberação do trânsito no local.

A SC-468, na altura do km 81, no município de Coronel Freitas, está em meia pista para reconstrução do pontilhão. Na SC-430, na altura dos kms 46 e 51, o trânsito segue em meia pista, sentido Urubici - São Joaquim, devido à queda de barreira.

A Rodovia SC-450, na altura do km 35, continua com uma lamina de água de aproximadamente 15 cm de altura e com uma extensão de 70 m, sendo que no local o trafego é normal e sinalizado, porém os condutores devem manter os cuidados indispensáveis, devido ao acumulo de água sobre a rodovia .

Nas rodovias federais, a BR-280 continua interditada para obras na altura do km 164. Há desvio no local para automóveis. Os caminhões devem seguir até Pien e retornar a São Bento.

Na BR-116, na altura do km 108, em Monte Castelo, o tráfego foi liberado, após um deslizamento de terra, em uma pista de rolamento e a passagem está sendo monitorada.